Россия и Австрия создадут рабочую группу по лечению пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Россия и Австрия договорились создать совместную рабочую группу по лечению пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщили во вторник в пресс-службе Минздрава России по итогам видеоконференции министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко с федеральным министром социальных вопросов, здравоохранения, попечения и защиты прав потребителей Австрийской Республики Рудольфом Аншобером.

"Стороны обменялись общей информацией о ситуации по распространению коронавирусной инфекции, а также организационным, санитарным и медицинским мерам, предпринимаемым обеими странами в связи с распространением COVID-19. В частности, обсудили медицинские аспекты лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, тест-системы, вакцинацию, а также применение различных методик лечения при легком, среднем и тяжелом течении болезни, - говорится в сообщении. - По итогам встречи министры договорились о создании рабочей группы по лечению пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, а также рабочей группы по тест-системам Т-клеточного элемента".

В пресс-службе Минздрава РФ также отметили, что, по словам Аншобера, в Австрии около 90% пациентов с коронавирусной инфекцией лечатся в амбулаторных условиях. В России на сегодняшний день амбулаторно лечатся 79% пациентов с COVID-19.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 63,3 млн человек, более 1,4 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 322 056 случаев заражения, выздоровели 1 803 467 человек, умерли 40 464. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.