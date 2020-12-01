Кабмин выделил МЧС 15 млн руб. на компенсацию расходов по ликвидации ЧС в Усолье-Сибирском

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Правительство России выделило МЧС более 15 млн рублей на компенсацию расходов по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Усолье-Сибирском. Об этом говорится в распоряжении правительства, опубликованном на официальном портале правовой информации во вторник.

"Выделить МЧС России в 2020 году из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в целях финансового обеспечения реализации плана мероприятий по предупреждению и устранению загрязнения окружающей среды на территории городского округа Усолье-Сибирское в Иркутской области в результате экономической деятельности, связанной с производством химической продукции, в размере 15 млн 326 тыс. рублей на компенсацию расходов по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на территории Усолье-Сибирского", - сказано в документе.