Юлия Скрипаль позвонила родственникам в Ярославле и рассказала о самочувствии отца

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 декабря. /ТАСС/. Дочь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия позвонила своей двоюродной сестре из Ярославля Виктории Скрипаль и рассказала, что отец живет в Великобритании и чувствует себя нормально, хотя все еще находится под постоянным наблюдением медработника, ранее ему установили трахеостому. Об этом Виктория Скрипаль во вторник сообщила ТАСС.

"Состоялся разговор с Юлией, она звонила в конце ноября. Юля находится в Великобритании, у нее все хорошо, только немного село зрение. У Сергея Викторовича в горле установлена стома и он находится под постоянным наблюдением медработника. Они живут не вместе, раздельно, иногда видятся", - передала слова сестры Виктория.

Юлия также сообщила Виктории, что Сергей Скрипаль пытается заниматься спортом, в целом чувствует себя нормально. "Он находится на каком-то государственном объекте в Англии. В Новую Зеландию они не выезжали, как были на территории Англии, так и остаются", - добавила Виктория. По ее словам, Юлия также не исключает, что они с отцом в будущем приедут в Россию.

Ранее Виктория Скрипаль сообщала о том, что Сергей дважды звонил ей весной 2019 года, а в июне того же года разговаривал по телефону со своей матерью Еленой, которая также проживает в Ярославле.

О Сергее и Юлии Скрипаль

4 марта 2018 года бывшей полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия, по заявлениям британской стороны, подверглись в английском городе Солсбери воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту.

Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Специалисты из лаборатории в британском Портон-Дауне так и не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлены Скрипали.

7 июня британская газета "Санди таймс" сообщила со ссылкой на источник в правительстве Соединенного Королевства, что Сергей и Юлия Скрипаль переехали в Новую Зеландию и живут там под новыми именами с новыми документами.