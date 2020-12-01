Власти Испании разрешили закупить вакцины от коронавируса Janssen, Moderna и CureVac

МАДРИД, 1 декабря. /ТАСС/. Правительство Испании дало разрешение на закупку вакцин от коронавируса, которые разработали компании Janssen, Moderna и CureVac. Об этом говорится в распространенном во вторник пресс-релизе Минздрава королевства.

"Совет министров сегодня согласовал разрешение на соблюдение положений решения Европейской комиссии (ЕК) о приобретении вакцин от COVID-19", - уточнили в ведомстве. В соответствии с соглашением между Janssen и ЕК, Испания получит около 20,8 млн доз вакцины, которые, как ожидается, будут распределены в течение 2021 года. Что касается препарата Moderna, то Испании должно достаться около 8,3 млн доз, еще 23,4 млн доз королевство получит от компании CureVac.

Ранее правительство Испании дало разрешение на закупку более 20 млн доз вакцины от коронавируса, разработанной корпорацией Pfizer совместно с BioNTech. Премьер Испании Педро Санчес заявлял, что программа по вакцинации в стране, как ожидается, начнется в январе будущего года. По словам главы правительства, в течение первого полугодия 2021 года значительная часть населения Испании сможет получить прививку.

С начала распространения коронавируса в Испании было выявлено более 1,64 млн инфицированных, свыше 45 тыс. пациентов умерли. 25 октября правительство Испании вновь ввело в стране режим повышенной готовности, действие которого продлено до мая будущего года.