В Индии начались клинические испытания российской вакцины "Спутник V"

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и индийская фармацевтическая компания Dr. Reddy's Laboratories Ltd приступили ко второй и третьей фазам клинических испытаний вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщается в распространенном во вторник пресс-релизе фармацевтической компании.

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"В Индии после получения необходимого разрешения Центральной лаборатории по лекарственным средствам начались клинические испытания второй и третьей фазы вакцины "Спутник V". Это будет рандомизированное контролируемое исследование, которое будет включать исследование безопасности и иммуногенности", - говорится в сообщении.

Уточняется, что испытания проводит компания JSS Medical Research.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, которая получила название "Спутник V". Препарат был разработан Центром им. Гамалеи Минздрава России и прошел клинические испытания в июне - июле. В октябре РФПИ и Dr. Reddy's получили одобрение на проведение второй и третьей фаз испытаний "Спутника V" на территории Индии, в ноябре первая партия препарата была доставлена в Хайдарабад.