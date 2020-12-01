Минпросвещения планирует сформировать стандарты организации питания в школах

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Минпросвещения РФ планирует разработать стандарты организации обеспечения питания в школьных столовых. Об этом сообщил первый замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко.

"Я на еженедельных совещаниях с коллегами в регионах говорю, что мы все знаем своего первого учителя, мы все его сильно любим. Но нам очень важно, чтобы в результате нашей работы школьники знали, помнили и очень любили своих школьных поваров. Поэтому мы будем разрабатывать и стандарты работы школьных столовых", - сказал он, выступая на Всероссийской конференции "Совершенствование системы питания в образовательных организациях: практики, модели, технологии, концепция".

Как считает Глушко, в частности необходимо разработать стандарты блюд в школьных столовых, не допускать, чтобы, например, подавали на обед завтрак. Помимо этого, он высказался о необходимости отслеживания и отстранения поставщиков некачественных продуктов.

"Необходимо разработать требования, которым будет соответствовать каждая школьная столовая", - добавил первый замминистра.