В СК опровергли информацию о проверке по высказываниям Навального

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет РФ опроверг информацию о проверке по высказываниям Алексея Навального в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Распространенная в СМИ информация о проведении проверки в ГСУ СК России по Москве по высказываниям А. Навального не соответствует действительности", - сообщила журналистам официальный представитель СК Светлана Петренко.

По ее словам, "Следственный комитет всегда оперативно информирует общественность обо всех значимых доследственных проверках и уголовных делах, находящихся в производстве ведомства". Она обратила внимание СМИ на необходимость "распространять только проверенные сообщения, исходящие от официальных источников, а не ссылаться на анонимные источники, которые иногда преднамеренно используют ложную информацию для привлечения внимания к отдельным персонам".

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что московские следователи проводят проверку после высказываний блогера Алексея Навального в эфире радиостанции "Эхо Москвы" 27 апреля, в связи с которыми 30 ноября начата проверка на наличие признаков публичных призывов к экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ).