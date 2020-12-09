Новые звезды: самая яркая молодежь КХЛ

В последние годы в КХЛ заметен тренд на "омоложение" составов команд, к участию в матчах клубы Лиги нередко приглашают воспитанников своих академий. А в этом сезоне, когда многие игроки основных составов оказались на больничном, это происходит все чаще.
ТАСС и Mastercard рассказывают о самой яркой молодежи КХЛ этого года. Возможно, кто-то из них уже совсем скоро будет занимать первые места в голосовании "Бесценной Лиги", традиции КХЛ и Mastercard, призванной отметить наиболее активных игроков и болельщиков.
Десант "Тигров" в "Амуре", дебют в "Северстали"
Одними из первых в КХЛ дебютировали игроки молодежной команды "Амурские Тигры". Состав "Амура" был доукомплектован Егором Домничевым, Михаилом Раденко, Данилом Фёдоровым и Сергеем Ивановым. Произошло это в матче с "Северсталью". Защитник "Алмаза", фарм-клуба "Северстали", Тимур Каримов в первом же матче на взрослом уровне сделал результативную передачу. Тренерский штаб череповчан оценил дебют восемнадцатилетнего игрока обороны.
Массовый дебют в Нижнекамске
В начале сентября в состав нижнекамского "Нефтехимика" попали сразу шесть игроков из молодежного "Реактора": Максим Грошев, Владислав Шутов, Сергей Мартынов, Илья Паранин, Максим Полькин и Дэниэл Буцаев, сын главного тренера команды из Татарстана Вячеслава Буцаева. Последний проявился особенно ярко - он уже трижды забивал в матчах КХЛ. Счет голам на взрослом уровне Буцаев-младший открыл в матче против "Локомотива" 25 сентября. Успехи и потенциал Грошева оценили не только в "Нефтехимике", но и в СКА, куда форвард перешел в начале ноября.
Взлет молодых "толпаровцев"
"Толпар", молодежная команда "Салавата Юлаева", в последние годы радует - зеленую форму главной команды Башкортостана надевают все больше ее талантливых воспитанников. Так, в этом сезоне в основе уже дебютировал лучший новичок МХЛ прошлого сезона Данил Аймурзин, а восемнадцатилетний защитник Шакир Мухамадуллин отметился первыми шайбами в КХЛ.
Еще один яркий дебютант "Салавата Юлаева" - Родион Амиров, который сыграл за взрослую команду в прошлом сезоне, но никак не мог отличиться. Все изменилось в нынешнем, когда форвард сразу оформил дубль и помог "Салавату Юлаеву" обыграть "Витязь".
От Матча Звезд до дебюта в КХЛ
Непростая ситуация сложилась в начале сезона в китайской команде "Куньлунь Ред Стар", состав которой из-за пандемии пришлось пересобирать буквально накануне старта сезона. Рекрутом "драконов" стал один из самых ярких игроков прошлого сезона МХЛ, обладатель Кубка Вызова и участник Матча Звезд КХЛ Герман Шапорев. Бывший форвард "Алтая" из Усть-Каменогорска 9 сентября подписал пробный контракт с клубом и уже на следующий день открыл счет голам в КХЛ. Дальше - больше. 11 сентября подписан полноценный контракт, а днем позже Шапорев оформил первый голевой дубль на взрослом уровне! Новой командой для молодого форварда стал "Витязь".
Подкрепление из "Красной Армии"
Пробиться в состав именитого ЦСКА, последнего обладателя Кубка Гагарина, очень непросто. А уж тем более сложно это сделать вратарю, так как на последнем рубеже армейцев всегда находились прекрасные голкиперы. Но в этом сезоне возможно все, и вот в матче против хабаровского "Амура" в "рамке" ЦСКА появился девятнадцатилетний Всеволод Скотников, один из лучших вратарей МХЛ последних лет, серебряный призер юниорского Чемпионата мира 2019 года. Молодой страж ворот помог армейцам победить (5:1), отразив 20 бросков.
Вратари в хоккее - почти что спортивные святыни. Их ценят и тренеры, и партнеры, и что не менее важно, их любит публика. А потому в голосовании за лучших игроков в "Бесценной Лиге" голкиперы нередко оказываются на верхних позициях. "Бесценная Лига" - это традиция Mastercard и КХЛ. В течение всего сезона участники выбирают лучших игроков матчей своих любимых команд. Болельщик, занявший первую строчку в рейтинге по итогам месяца, получает "Бесценный Приз": хоккейную атрибутику с автографами хоккеистов любимых клубов, возможность "дать пять" игрокам перед матчем, вбросить шайбу на льду, побывать в закулисье арены. Рейтинг болельщиков формируется каждый месяц, поэтому шансы есть у каждого участника "Бесценной Лиги".
По традиции главной наградой для поклонников хоккея станет звание Бесценного Болельщика и возможность выйти на лед вместе с игроком любимого клуба для разделения уникального Бесценного Трофея - символа единства болельщиков и спортсменов. Трофеи в этом сезоне будут вручены по итогам регулярного чемпионата КХЛ лучшим игрокам всех 23 клубов и их поклонникам. После розыгрыша Кубка Гагарина, главного командного трофея КХЛ, объявят имена Бесценного Игрока и Бесценного Болельщика победившей в сезоне 2020-2021 гг. команды. Их награждение пройдет на церемонии закрытия сезона КХЛ в мае будущего года.
Чтобы присоединиться к традиции, нужно зарегистрироваться на сайте mastercard.khl.ru (18+) или в мобильном приложении КХЛ. Стать участниками могут совершеннолетние граждане России, Беларуси и Казахстана.
Пополнение в "Автомобилисте" и "Торпедо"
В последние годы екатеринбургский "Автомобилист" вырос в одного из фаворитов Восточной конференции. Нынешний сезон пока что проходит для команды гладко, и без красивых дебютов не обошлось. Нападающий "Авто" Илья Овчинников уже играл в КХЛ в прошлом сезоне, но никак не мог открыть счет голам. 22 сентября у него наконец-то получилось. Восемнадцатилетний (на тот момент) форвард сравнял счет в матче против "Витязя" и перевел встречу в овертайм.
А вот в нижегородском "Торпедо" разрешить непростую "кадровую" ситуацию помогли парни из "Чайки", местной молодежной команды. В результате на лед вышли Денис Венгрыжановский и Егор Юзленко.
"Пионерский" отряд СКА
В начале осени большая часть основных игроков питерского СКА попала в список травмированных. Но в "СКА-1946" достаточно талантливых воспитанников, так что 23 сентября на матче против "Сибири" у армейцев дебютировали сразу 11 игроков и на лед вышел самый молодой состав в истории КХЛ. Средний возраст команды - всего 20 лет и 263 дня. Предыдущий рекорд меньше года назад установил ярославский "Локомотив": тогда железнодорожники играли против "Витязя" командой со средним возрастом в 21 год и 184 дня.
Во встрече против "Сибири" участвовало сразу три игрока 2003 года рождения - и самый юный из них стал самым молодым хоккеистом, когда-либо игравшим в СКА в КХЛ. При этом и в "регулярном" основном составе СКА очень много молодежи - Кирилл Марченко и Василий Подколзин, к примеру, по возрасту еще могут играть в МХЛ, но уже являются основными игроками питерцев.
Молодые железнодорожники
Ярославская молодежь - один из поводов для гордости болельщиков "Локомотива". В составе успешно выступают вчерашние юниоры Георгий Иванов, Николай Коваленко, Илья Коновалов, Павел Кудрявцев. Но ярославская школа продолжает работать, и в дверь главного хоккейного "бронепоезда" уже стучатся новые игроки. Так, в конце сентября в составе ярославцев дебютировал один из самых ярких игроков "Локо", обладатель Кубка Харламова и Кубка мира среди молодежных клубных команд Даниил Тесанов. Девятнадцатилетний форвард даже поучаствовал в шайбе в ворота "Нефтехимика", но ее, к сожалению для всей команды, не засчитали. А вот к его результативной передаче в следующем матче против "Металлурга" уже не было никаких вопросов.
Надежда Латвии
Рижскому "Динамо" тоже пришлось нелегко - в лазарет угодило много игроков основы. В начале октября динамовцам помогал большой молодежный десант из ХК "Рига". В КХЛ дебютировало сразу шесть игроков: Глеб Прохоренков, Рудольф Полцс, Микс Туманов, Густав Миллерс, Карлис Буцениекс и Никита Матейко. Более того, этот матч стал первым для рижан после долгого перерыва. Несмотря на все сложности, латвийцы сумели победить, обыграв минское "Динамо". Главным героем встречи стал нападающий Глеб Прохоренков. Девятнадцатилетний форвард в концовке встречи забросил решающую шайбу (к слову, ее подарили ему после матча), которая перевела игру в овертайм, и в итоге рижане победили по буллитам. Эта игра стала для Прохоренкова третьей за три дня - до этого он дважды выходил на лед в составе "молодежки".
В этом сезоне болельщики могут наблюдать беспрецедентное количество молодежи на матчах КХЛ. Регулярный чемпионат еще только приближается к своей середине, а это значит, что очень скоро мы увидим больше новых звезд. Вполне возможно, кто-то из них уже в этом сезоне сможет разделить с болельщиком Бесценный Трофей Mastercard и КХЛ.