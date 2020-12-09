Новые звезды: самая яркая молодежь КХЛ

В последние годы в КХЛ заметен тренд на "омоложение" составов команд, к участию в матчах клубы Лиги нередко приглашают воспитанников своих академий. А в этом сезоне, когда многие игроки основных составов оказались на больничном, это происходит все чаще. ТАСС и Mastercard рассказывают о самой яркой молодежи КХЛ этого года. Возможно, кто-то из них уже совсем скоро будет занимать первые места в голосовании "Бесценной Лиги", традиции КХЛ и Mastercard, призванной отметить наиболее активных игроков и болельщиков. Десант "Тигров" в "Амуре", дебют в "Северстали" Одними из первых в КХЛ дебютировали игроки молодежной команды "Амурские Тигры". Состав "Амура" был доукомплектован Егором Домничевым, Михаилом Раденко, Данилом Фёдоровым и Сергеем Ивановым. Произошло это в матче с "Северсталью". Защитник "Алмаза", фарм-клуба "Северстали", Тимур Каримов в первом же матче на взрослом уровне сделал результативную передачу. Тренерский штаб череповчан оценил дебют восемнадцатилетнего игрока обороны. Массовый дебют в Нижнекамске В начале сентября в состав нижнекамского "Нефтехимика" попали сразу шесть игроков из молодежного "Реактора": Максим Грошев, Владислав Шутов, Сергей Мартынов, Илья Паранин, Максим Полькин и Дэниэл Буцаев, сын главного тренера команды из Татарстана Вячеслава Буцаева. Последний проявился особенно ярко - он уже трижды забивал в матчах КХЛ. Счет голам на взрослом уровне Буцаев-младший открыл в матче против "Локомотива" 25 сентября. Успехи и потенциал Грошева оценили не только в "Нефтехимике", но и в СКА, куда форвард перешел в начале ноября.

Описание Игроки "Ак-Барса" Виктор Тихонов и "Нефтехимика" Михаил Сидоров (слева направо) в матче чемпионата КХЛ между командами "Ак-Барс" (Казань) и "Нефтехимик" (Нижнекамск) на стадионе " Татнефть-Арена". 27 октября 2020 года, Казань. © Егор Алеев / ТАСС

Взлет молодых "толпаровцев" "Толпар", молодежная команда "Салавата Юлаева", в последние годы радует - зеленую форму главной команды Башкортостана надевают все больше ее талантливых воспитанников. Так, в этом сезоне в основе уже дебютировал лучший новичок МХЛ прошлого сезона Данил Аймурзин, а восемнадцатилетний защитник Шакир Мухамадуллин отметился первыми шайбами в КХЛ. Еще один яркий дебютант "Салавата Юлаева" - Родион Амиров, который сыграл за взрослую команду в прошлом сезоне, но никак не мог отличиться. Все изменилось в нынешнем, когда форвард сразу оформил дубль и помог "Салавату Юлаеву" обыграть "Витязь". От Матча Звезд до дебюта в КХЛ Непростая ситуация сложилась в начале сезона в китайской команде "Куньлунь Ред Стар", состав которой из-за пандемии пришлось пересобирать буквально накануне старта сезона. Рекрутом "драконов" стал один из самых ярких игроков прошлого сезона МХЛ, обладатель Кубка Вызова и участник Матча Звезд КХЛ Герман Шапорев. Бывший форвард "Алтая" из Усть-Каменогорска 9 сентября подписал пробный контракт с клубом и уже на следующий день открыл счет голам в КХЛ. Дальше - больше. 11 сентября подписан полноценный контракт, а днем позже Шапорев оформил первый голевой дубль на взрослом уровне! Новой командой для молодого форварда стал "Витязь".

Описание Игрок "Автомобилиста" Анатолий Голышев и вратарь "Куньлунь Ред Стар" Шимон Грубец (справа налево) в матче чемпионата КХЛ между командами "Куньлунь Ред Стар" (Пекин) и "Автомобилист" (Екатеринбург). 17 сентября 2020 года, Мытищи. © Гавриил Григоров / ТАСС

Подкрепление из "Красной Армии" Пробиться в состав именитого ЦСКА, последнего обладателя Кубка Гагарина, очень непросто. А уж тем более сложно это сделать вратарю, так как на последнем рубеже армейцев всегда находились прекрасные голкиперы. Но в этом сезоне возможно все, и вот в матче против хабаровского "Амура" в "рамке" ЦСКА появился девятнадцатилетний Всеволод Скотников, один из лучших вратарей МХЛ последних лет, серебряный призер юниорского Чемпионата мира 2019 года. Молодой страж ворот помог армейцам победить (5:1), отразив 20 бросков. Вратари в хоккее - почти что спортивные святыни. Их ценят и тренеры, и партнеры, и что не менее важно, их любит публика. А потому в голосовании за лучших игроков в "Бесценной Лиге" голкиперы нередко оказываются на верхних позициях. "Бесценная Лига" - это традиция Mastercard и КХЛ. В течение всего сезона участники выбирают лучших игроков матчей своих любимых команд. Болельщик, занявший первую строчку в рейтинге по итогам месяца, получает "Бесценный Приз": хоккейную атрибутику с автографами хоккеистов любимых клубов, возможность "дать пять" игрокам перед матчем, вбросить шайбу на льду, побывать в закулисье арены. Рейтинг болельщиков формируется каждый месяц, поэтому шансы есть у каждого участника "Бесценной Лиги". По традиции главной наградой для поклонников хоккея станет звание Бесценного Болельщика и возможность выйти на лед вместе с игроком любимого клуба для разделения уникального Бесценного Трофея - символа единства болельщиков и спортсменов. Трофеи в этом сезоне будут вручены по итогам регулярного чемпионата КХЛ лучшим игрокам всех 23 клубов и их поклонникам. После розыгрыша Кубка Гагарина, главного командного трофея КХЛ, объявят имена Бесценного Игрока и Бесценного Болельщика победившей в сезоне 2020-2021 гг. команды. Их награждение пройдет на церемонии закрытия сезона КХЛ в мае будущего года. Чтобы присоединиться к традиции, нужно зарегистрироваться на сайте mastercard.khl.ru (18+) или в мобильном приложении КХЛ. Стать участниками могут совершеннолетние граждане России, Беларуси и Казахстана.

Пополнение в "Автомобилисте" и "Торпедо" В последние годы екатеринбургский "Автомобилист" вырос в одного из фаворитов Восточной конференции. Нынешний сезон пока что проходит для команды гладко, и без красивых дебютов не обошлось. Нападающий "Авто" Илья Овчинников уже играл в КХЛ в прошлом сезоне, но никак не мог открыть счет голам. 22 сентября у него наконец-то получилось. Восемнадцатилетний (на тот момент) форвард сравнял счет в матче против "Витязя" и перевел встречу в овертайм. А вот в нижегородском "Торпедо" разрешить непростую "кадровую" ситуацию помогли парни из "Чайки", местной молодежной команды. В результате на лед вышли Денис Венгрыжановский и Егор Юзленко. "Пионерский" отряд СКА В начале осени большая часть основных игроков питерского СКА попала в список травмированных. Но в "СКА-1946" достаточно талантливых воспитанников, так что 23 сентября на матче против "Сибири" у армейцев дебютировали сразу 11 игроков и на лед вышел самый молодой состав в истории КХЛ. Средний возраст команды - всего 20 лет и 263 дня. Предыдущий рекорд меньше года назад установил ярославский "Локомотив": тогда железнодорожники играли против "Витязя" командой со средним возрастом в 21 год и 184 дня. Во встрече против "Сибири" участвовало сразу три игрока 2003 года рождения - и самый юный из них стал самым молодым хоккеистом, когда-либо игравшим в СКА в КХЛ. При этом и в "регулярном" основном составе СКА очень много молодежи - Кирилл Марченко и Василий Подколзин, к примеру, по возрасту еще могут играть в МХЛ, но уже являются основными игроками питерцев.

Описание Вратарь СКА Михаил Бердин и игроки СКА Лукас Бенгссон и "Спартака" Мартин Бакош (слева направо) в матче чемпионата КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и "Спартак" (Москва). 22 октября 2020 года, Санкт-Петербург. © Александр Демьянчук / ТАСС