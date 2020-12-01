Мурашко: региональные склады готовы к приему вакцин против новой коронавирусной инфекции

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Логистические цепочки поставки вакцины против нового коронавируса в регионы отработаны, склады готовы к приему препаратов, сообщил во вторник министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"По готовности региональных складов к приему вакцины - сегодня отработаны полностью логистические цепочки до уровня областных, республиканских и краевых городов. Завершается отработка цепи поставки непосредственно по центральным районным больницам для вакцинации населения", - сказал он на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Мурашко отметил, что для поставок вакцин используется температурная цепь минус 18-20 градусов. "Совместно с Роспотребнадзором завершается [подготовка] изменений в правила поставки вакцин для использования в том числе в холодовой цепи сухого льда в качество хладагента, - это наиболее низкозатратный формат использования холодовой цепи. Поэтому, если возможно, мы просим [поручения] для ускорения процедуры регистрации данного документа", - сказал глава Минздрава.

В России зарегистрированы две отечественные вакцины против коронавируса: одна разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, другая - Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора. В скором времени возможна регистрация третьей вакцины, созданной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Российской академии наук.