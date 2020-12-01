В России заготовили более 10,5 тыс. литров плазмы для лечения пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Более 10,5 тыс. литров плазмы заготовлено в России для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила во вторник глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

"С апреля месяца ФМБА начало заготовку антиковидной плазмы от переболевших новой коронавирусной инфекции. Создан центр координации по заготовке и клиническому применению иммунной плазмы, выпущены соответствующие методические рекомендации для региональных и федеральных медицинских учреждений, а также для учреждений службы крови. На данный момент по стране уже заготовлено 10,5 тыс. литров антиководной плазмы. Учитывая определенные положительные результаты от клинического применения антиковидной плазмы на определенных стадиях развития соответствующей новой коронавирусной инфекции, заготовка антиковидной плазмы продолжается и в каждодневном режиме держится под контролем", - сказала она.

Скворцова также добавила, что ФМБА постоянно мониторит в целом ситуацию с донорством крови по стране. По ее словам, в текущем году из-за пандемии число доноров и донаций снизилось на 8-9% по сравнению в 2019 годом. "Благодаря принятым мерам по эффективному использованию имеющихся ресурсов выдача плазмы в лечебные учреждения возросла почти на 40% по сравнению с 2019 годом. И заготовка, и выдача тромбоцитарных компонентов также возросла на 15% по сравнению с аналогичными показателями 2019 года", - добавила глава ФМБА.