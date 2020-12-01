Беглов: концерты в Петербурге, на которых нарушают санитарные правила, надо останавливать

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов призвал принимать жесткие меры в отношении организаторов и участников концертов и других развлекательных мероприятий в случае нарушения санитарных правил и останавливать такие представления. Об этом он сообщил журналистам во время объезда строящихся объектов здравоохранения города во вторник.

По его словам, ситуация в Петербурге непростая, стационары и врачи работают с перегрузом, и только всеобщее соблюдение правил может остановить рост заболеваемости и снизить нагрузку на систему здравоохранения.

"Мы делаем все возможное, чтобы бизнес не останавливался, чтобы он продолжал работать. Но важно, чтобы все соблюдали элементарные правила - те, которые требует Роспотребнадзор: маски, перчатки, дистанция <...> Что касается концертной, театральной деятельности. Что, сложно соблюдать правила? Не сложно. Надо в крайнем случае, если кто-то не соблюдает, просто останавливать концерт или какое-то мероприятие", - сказал Беглов.

Он отметил, что классическим театрам удается наладить соблюдение этих правил.

"Но на концертах - посмотрите, что творится. Что, завтра все концерты будем закрывать, послезавтра вообще все закроем? Койки и врачи не бесконечны. Нельзя за счет кого-то получать деньги или развлекаться. Трудная ситуация в городе, и только совместная ответственность даст возможность победить пандемию. Мы уже ее прошли при первом подъеме, сейчас нужно точно также ее пройти при втором подъеме - или тогда придется все закрыть", - предупредил губернатор.

Как сообщила пресс-служба городской администрации, после усиления с конца октября контроля за соблюдением противоэпидемических мер существенно уменьшилось число нарушений. По итогам первого месяца усиленного контроля в потребительском секторе осталось не более 15% организаций, которые еще не получили QR-коды, а число нарушений санитарно-эпидемических норм снизилось с 43% до 20%.

Работу по контролю за соблюдением стандартов безопасной деятельности координирует ситуационный центр, в проверках принимают участие сотрудники комитетов и районных администраций, органов местного самоуправления. Проверки развлекательных учреждений проводятся при участии комитета по культуре.

Опасные концерты

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила территориальному ведомству по Санкт-Петербургу уточнить детали проведения прошедшего 27 ноября концерта исполнителя Василия Вакуленко, известного как Баста, на предмет соблюдения действующих в городе ограничений в связи с распространением коронавируса.

Также специалисты городского комитета по культуре выявили два концерта, которые прошли без согласования с ведомством: выступление группы "Бригадный подряд" в клубе "Космонавт" и группы "Чиж & Co" в клубе "А2". В обоих случаях обнаружены нарушения городского постановления о мерах по противодействию распространению коронавируса.

С 1 декабря в Петербурге вступили в силу новые ограничительные меры в связи с распространением коронавирусной инфекции. Они касаются наполняемости концертных залов, театров и кинотеатров, которая теперь не должна превышать 25% от количества зрительских мест.