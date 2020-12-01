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Пандемия COVID-19

Лидер ХАМАС в секторе Газа заразился коронавирусом

В исламском движении сопротивления сообщили, что Яхья Синвар "чувствует себя хорошо, находится на самоизоляции, где продолжает работать"

КАИР, 1 декабря. /ТАСС/. Лидер Политического бюро движения ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар заразился новым коронавирусом. Об этом сообщило во вторник палестинское информационное агентство Maan.

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В заявлении, обнародованном исламским движением сопротивления указывается, что "Синвар чувствует себя хорошо, находится на самоизоляции, где продолжает работать".

Яхье Синвару - 58 лет. Он возглавил Политбюро ХАМАС в феврале 2017 года, сменив на этом посту Исмаила Ханию. Считается одним из наиболее радикально настроенных против Израиля лидеров движения.

На данный момент в Палестине выявлено свыше 101 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, протестировано около 684 тыс. человек, выздоровели 78 тыс., умерли 838 заболевших. Наибольшее количество случаев заболеваний зафиксировано на Западном берегу реки Иордана.

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