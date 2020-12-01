Журнал "КиноРепортер" 15 декабря проведет вручение кинопремии "Событие года"

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Вручение ежегодной кинопремии "Событие года" журнала "КиноРепортер" состоится 15 декабря 2020 года. Об этом сообщили во вторник организаторы церемонии.

"Журнал "КиноРепортер" вновь вручит престижную премию "Событие года". Имена лауреатов "События года" объявят 15 декабря 2020 года. Премию получат авторы и участники самых ярких экранных проектов года", - говорится в сообщении.

Главный редактор "КиноРепортера" Мария Лемешева подчеркивает, что цель вручения премии в этом году не только подвести итоги года, но и поддержать кино- и телеиндустрию. "Многие релизы были перенесены или вовсе отменены, некоторые - как "Фея" или "Спутник" - вышли онлайн. Эти фильмы могли претендовать на серьезный зрительский интерес, но остались без сборов, да и вообще без особого фидбэка. Непросто сейчас и артистам, и студиям, и кинотеатрам, но мы пройдем это испытание все вместе. Верю, что премия позволит поддержать кинематографистов, и мы, как и в прошлые годы, отметим любимцев публики - за их яркие проекты и творческое проявление себя", - цитируют ее в сообщении.

Лемешева добавила, что 2020 год дал бесценный опыт всей индустрии.

"У нас, наконец, появилось время притормозить и посмотреть на свою работу с разных сторон, подумать, пофантазировать, поставить новые цели и задачи, научиться быстро реагировать на запросы аудитории, находить новые способы общения со зрителем", - считает главный редактор "КиноРепортера".

Претенденты на премию

Лемешева уверена, что в этом году претендентов на награду будет много.

"Этот год порадовал нас и премьерами, и новыми именами. Достаточно вспомнить Евгения Романцова, Стасю Милославскую, Варвару Шмыкову - все они громко заявили о себе ролями 2020 года и, конечно, могут рассчитывать на победу. Были и громкие премьеры. Особо повезло по сборам картинам, которые вышли еще до начала пандемии, например картине "Холоп", ставшей кассовым рекордсменом. Но не стоит сомневаться и в успехе таких картин, как "Стрельцов", "Серебряные коньки", "Дорогие товарищи", и других фильмов, которые в эти сложные времена должны особо вдохновить публику", - считает она.

По мнению Лемешевой, для сериалов этот год и вовсе стал прорывным. "Порадовали и сериалы. 2020 год стал прорывным для этого формата и подарил нам множество ярких актерских работ: мы аплодировали Виктории Исаковой, Светлане Ходченковой, Никите Ефремову, Андрею Смолякову, Максиму Аверину и многим, многим большим артистам. Так что выбор у жюри будет сложным", - цитируют Лемешеву в сообщении.