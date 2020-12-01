Ледовому дворцу в Петербурге грозит штраф до 500 тыс. рублей после концерта Басты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Невский районный суд Петербурга зарегистрировал материалы об административном правонарушении в отношении Ледового дворца в Санкт-Петербурге, где состоялся концерт рэпера Басты. Как сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города, протокол составлен по ч. 2 ст. 6.3 КоАП, по которому администрации спорткомплекса грозит штраф до 500 тыс. рублей или приостановка деятельности на срок до 90 дней.

"Невский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал материалы об административном правонарушении в отношении ОАО "Дворец спорта". Вменяется ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения")", - говорится в сообщении.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила территориальному ведомству по Санкт-Петербургу уточнить детали проведения прошедшего 27 ноября концерта исполнителя Василия Вакуленко, известного как Баста, на предмет соблюдения действующих в городе ограничений в связи с распространением коронавируса.

Позже в ведомстве сообщали, что материалы по концерту переданы в суд.

С 1 декабря в Петербурге вступили в силу новые ограничительные меры в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Они касаются наполняемости концертных залов, театров и кинотеатров, которая теперь не должна превышать 25% от количества зрительских мест.