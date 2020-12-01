Сенаторы проработают с кабмином вопрос о въезде иностранцев для обучения во время пандемии

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Сенаторы планируют проработать с правительством РФ вопрос о том, чтобы обучение в России стало основанием для въезда иностранных студентов в страну в условиях пандемии. Об этом заявила журналистам глава комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

"Мы должны понимать, что сегодня по решению правительства обучение в нашей стране не является пока условием для иностранных студентов для въезда в страну. Но уже профильными ведомствами вместе с правительством и оперативным штабом отработан алгоритм на случай, если такое решение будет принято. Мы сегодня с коллегами договорились, что будем прорабатывать такую возможность", - сказала она по итогам состоявшегося во вторник совещания с участием профильных министерств и ведомств по вопросу обучения иностранных студентов в РФ.

По словам Гумеровой, представители профильных министерств в ходе обсуждения просили учесть ряд обстоятельств, в том числе то, что в настоящее время более 450 вузов страны работают в дистанционном режиме. "Но на определенных территориях, где отменен режим ЧС, режим повышенной готовности, сложилась благоприятная обстановка, вузы работают в традиционном формате. И, безусловно, [необходимо] рассматривать в приоритетном порядке эти субъекты для возвращения иностранных студентов на территорию РФ", - сказала сенатор.

Она добавила, что также прозвучала просьба обратить внимание на то, из какой страны въезжают студенты, "поскольку вирус, по оценкам специалистов, мутирует, важно учитывать все риски и, прежде всего, [при принятии решения] руководствоваться сохранением здоровья граждан РФ и тех, кто въезжает в страну". "Тем не менее, по оценкам Минобрнауки, сегодня все вузы в случае возвращения студентов готовы обеспечить обсервацию, готовы обеспечить карантин на две недели. И есть готовность выполнить все требования Роспотребнадзора, которые существуют по этой ситуации", - сказала глава комитета СФ.

Она с сожалением констатировала, что пока эпидемиологическая ситуация в РФ и в ряде стран продолжает оставаться напряженной. "В РФ мы пока, к сожалению, не вышли на плато. Но очень важно, чтобы в этот сложный период мы не потеряли ни одного студента", - заключила парламентарий.