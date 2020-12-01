В Совфеде опровергли информацию о массовых отчислениях иностранных студентов из вузов

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Информация о массовых отчислениях иностранных студентов в российских вузах из-за пандемии не соответствует действительности. Об этом заявила глава комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова по итогам состоявшегося во вторник совещания с участием представителей профильных министерств и ведомств.

"Как показал мониторинг по всем ведомствам, никаких проблем с массовым отчислением нет. Те цифры, которые мы имеем, сопоставимы с прошлым годом. И все отчисления связаны с желанием самих студентов либо перевестись в другой вуз, либо с его собственным желанием прекратить обучение по тем или иным причинам", - рассказала Гумерова журналистам.

По ее словам, сегодня в российских вузах обучается 315 тыс. иностранных студентов, из них 100 тыс. находятся за пределами РФ, более 200 тыс. продолжают находиться на территории России и обучаться в режиме онлайн либо в традиционном формате, если позволяет санитарно-эпидемиологическая обстановка в регионе, где расположен вуз.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила обеспокоенность в связи с появившейся информацией о массовых отчислениях иностранных студентов и поручила комитету проверить эти сообщения.

Telegram-канал Mash ранее сообщил, что иностранных студентов начали отчислять из российских университетов, поскольку они не присутствуют на занятиях. Уточнялось, что две тысячи учащихся обратились к правительству РФ с просьбой пустить их в страну для очного обучения. Кроме того, вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников направил письменное обращение (имеется в ТАСС) в адрес вице-премьера по вопросам социальной политики Татьяны Голиковой с просьбой помочь иностранным студентам, обучающимся в вузах РФ, вернуться в Россию.

Как заявили в свою очередь в Минобрнауки, российские университеты сохранят бюджетные места за иностранными студентами, которые не могут въехать в РФ из-за ограничений и испытывают сложности с удаленкой.