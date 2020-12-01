Роспотребнадзор составил протокол по нарушениям на концерте Басты по видео в соцсетях

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Специалист Роспотребнадзора составил протокол о нарушениях на концерте рэпера Басты, который прошел в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге, изучив видео в социальных сетях, опубликованные зрителями. Это следует из материалов дела, которые поступили в Невский районный суд города.

"Специалист-эксперт [управления] Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Артем Юшев, рассмотрев информацию, размещенную в сети Интернет, содержащую данные о несоблюдении ограничительных мероприятий по противодействию распространения COVID-19 27 ноября и 28 ноября на концерте Басты, а также протокол осмотра принадлежащих юридическому лицу помещений, территорий и вещей, составил протокол", - привели в объединенной пресс-службе судов Петербурга материалы протокола.

Заместитель генерального директора Ледового дворца по правовым вопросам Георги Николов подтвердил ТАСС, что в организации уже получили протокол. "Мы получили протокол об административном правонарушении. Вчера вечером. Там написано, что по их протоколу, нарушения санитарных норм. Это на основании фото и видео, которые в сети", - сказал собеседник агентства.

Согласно материалам Роспотребнадзора, на концерте зрители не использовали маски, а также не соблюдали социальную дистанцию, а организаторы не обеспечили нахождение зрителей только на тех местах, на которые у них были приобретены билеты, "что привело к созданию толпы".

Концерт Басты прошел в Санкт-Петербурге 27 ноября. После этого глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила территориальному ведомству по Санкт-Петербургу уточнить детали проведения концерта исполнителя Василия Вакуленко, известного как Баста, на предмет соблюдения действующих в городе ограничений в связи с распространением коронавируса. Позже в ведомстве сообщали, что материалы по концерту переданы в суд. На администрацию Ледового дворца был составлен протокол по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения"), за что администрации спорткомплекса, как юридическому лицу, грозит штраф до 500 тыс. рублей или приостановка деятельности на срок до трех месяцев. К производству Невским районным судом материалы пока не приняты.

В свою очередь, сам музыкант ранее отмечал, что команда организаторов концерта учла все требования по соблюдению правил безопасности, перечисленные в постановлении губернатора. По словам Вакуленко, концерт прошел в соответствии с требованиями, которые были актуальны на 27-28 ноября, то есть заполняемость зала тогда была возможной на 50%, а зрителям выдавали средства индивидуальной защиты. С 1 декабря в Петербурге заполняемость залов на массовых мероприятиях не должна превышать 25%. Вместимость Ледового дворца на спортивных мероприятиях составляет 12,3 тыс. человек.