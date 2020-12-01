Медведев назвал помощь людям главной задачей "Единой России"

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Председатель "Единой России", зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал реальную заботу и помощь людям главной задачей партии. Соответствующее заявление распространила во вторник пресс-служба единороссов по случаю 19-летия партии.

"Сегодня наша главная задача - помогать людям", - указал Медведев, призвав "оказывать адресную помощь" и принимать меры для снижения негативных последствий для экономики и социальной сферы. "Для этого партия мобилизовала все ресурсы и объединила десятки тысяч волонтеров. Партия реальными делами подтверждает слова президента России о том, что "Единая Россия" - "точка сборки страны", - цитирует его пресс-служба единороссов.

По словам Медведева, партия обязана откликаться на запросы людей не только в сложный период в условиях пандемии. "В центре любого партийного проекта, законодательной инициативы и любого партийного решения должен быть человек", - подчеркнул председатель "Единой России".

В этом контексте он подтвердил, что на выборах в 2021 году партия выступит с программой развития, основанной на наказах граждан. "Именно реальная забота о людях и решение волнующих их проблем делают "Единую Россию" народной партией. Рассчитываю на максимально активное участие членов партии и наших сторонников в решении стоящих перед нашей Родиной задач", - заключил Медведев.

В свою очередь секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак поблагодарил коллег и сторонников партии за помощь людям в период пандемии коронавируса. "По всей стране коллеги доставляют продукты и лекарства нуждающимся, обеспечивают врачей горячими обедами, транспортом и защитными средствами, помогают в приемных покоях больниц", - отметил он, добавив, что эта помощь - "не разовые акции, а системный каждодневный труд".

Он напомнил, что в свой день рождения "Единая Россия" дает старт традиционной декаде приемов граждан по личным вопросам, они пройдут на площадке региональных и местных общественных приемных председателя партии. "Мы работаем, для нас это день, когда вместо праздников наши депутаты, сторонники и активисты продолжат помогать людям. Этому посвящена и декада приемов граждан", - сказал Турчак.

Декада приемов граждан

"Единая Россия" была основана 1 декабря 2001 года. С 2013 года партия в свой день рождения проводит традиционные приемы граждан.

В этом году декада приемов пройдет с 1 по 10 декабря. Ее открывают губернаторы - секретари 16 региональных отделений "Единой России". Они рассмотрят наиболее волнующие людей вопросы - проблемы здравоохранения, занятости, ЖКХ, газификации, строительства дорог и другие.

Также приемы проведут председатель партии Дмитрий Медведев и секретарь генсовета Андрей Турчак, депутаты всех уровней, представители профильных министерств и ведомств.