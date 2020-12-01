С 1 марта в России появится единая автоматизированная система техосмотра автомобилей

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. МВД РФ подготовило проект приказа об эксплуатации единой автоматизированной информационной системы технического осмотра транспортных средств. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре министерства.

"Обновленная система будет соответствовать новым правилам проведения технического осмотра, которые вступят в силу с 1 марта 2021 года. Оформление диагностических карт будет производиться непосредственно в электронном виде в системе технического осмотра с обязательным фотографированием транспортного средства до и после осмотра. Оформленная диагностическая карта будет подписываться электронной подписью технического эксперта, проводившего осмотр", - сказали в МВД.

В ведомстве также отметили, что в обновленной системе будет реализовано и осуществление государственного надзора за проведением техосмотра, которое возложено на полицию.