Кузнецова обратится в Генпрокуратуру по вопросу отказа в практике студентам с ВИЧ

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова попросит Генпрокуратуру России разъяснить правомерность отказа в прохождении производственной практики подросткам с ВИЧ со стороны образовательных учреждений. Об этом во вторник сообщает пресс-служба детского омбудсмена.

Во Всемирный день борьбы со СПИДом Кузнецова провела онлайн-беседу с семьями из разных регионов России, которые воспитывают детей с ВИЧ. По данным пресс-службы, мама приемного сына рассказала Анне Кузнецовой о том, что ее ребенок учится в образовательной организации, и ему после того, как случайно стало известно о диагнозе, отказали в возможности прохождения производственной практики. Отмечается, что в похожих ситуациях ВИЧ-положительные дети порой оказываются при обучении по различным специальностям.

"Детский омбудсмен сообщила, что направит в прокуратуру обращение с просьбой проверить законность действий руководства конкретного учреждения, а также обратится в Генеральную прокуратуру РФ для получения разъяснений о правомерности действий образовательных организаций в подобных случаях, чтобы избежать их повторения", - говорится в сообщении.

1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Он был учрежден в 1988 году в соответствии с решением Всемирной организации здравоохранения и решением Генеральной Ассамблеи ООН. Ежегодно по всему миру 1 декабря проходят мероприятия, нацеленные на повышение осведомленности населения о СПИДе и ВИЧ.