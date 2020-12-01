Сноуден в ближайшее время подаст документы на гражданство России

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Бывший сотрудник АНБ США Эдвард Сноуден в ближайшее время подаст документы для получения гражданства РФ. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Анатолий Кучерена.

"Он уже подготовил все необходимые документы для получения российского гражданства и в ближайшее время подаст их", - сказал Кучерена, добавив, что Сноуден хочет получить паспорт РФ и сохранить американское гражданство.

В конце октября Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России.

Сноуден в 2013 году предал огласке сведения о методах электронной слежки американских спецслужб, в том числе о нелегальном прослушивании переговоров зарубежных лидеров. Спасаясь от преследования со стороны властей США, Сноуден направил запросы на получение убежища властям ряда стран, в том числе России. 1 августа 2014 года он получил вид на жительство в РФ на три года, который позднее был продлен на такой же срок. В США Сноудену инкриминируется нарушение двух статей закона о шпионаже. По каждому из этих пунктов ему грозит до 10 лет тюремного заключения. Представители администрации США неоднократно заявляли, что считают Сноудена предателем и не собираются прощать его, поскольку он нанес серьезный ущерб интересам национальной безопасности.