ОНФ запускает проект по изменению имиджа малой родины "Россия здесь"

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) запускают проект по изменению имиджа малой родины и развитию внутреннего туризма "Россия здесь". Об этом рассказала во вторник на пресс-конференции в ТАСС руководитель проекта "Россия здесь" Любовь Солдаткина.

"С сегодняшнего дня мы начинаем сбор идей по креативному изменению имиджа малой родины, мы начинаем прием заявок от граждан на туристический маршрут", - сказала Солдаткина.

По ее словам, проект предусматривает создание новых межрегиональных туристических маршрутов. Кроме того, в рамках инициативы будут учтены предложения местных жителей по преобразованию территории, в том числе по созданию парков, благоустройству набережных. Проект предусматривает проведение различных фестивалей, создание творческих пространств, появление музеев, добавила Солдаткина.

По ее словам, завершающий этап проекта запланирован на сентябрь будущего года.

"Зачастую даже люди культурные и образованные не отдают себе отчет, какой набор географических, культурных, ландшафтных вещей имеется в конкретном регионе, который мог бы не только туристическую привлекательность обеспечить, а стать прецедентом для всей страны", - отметил в свою очередь руководитель проекта ОНФ "Добровольцы культуры", писатель Захар Прилепин.