В Самарской области планируют построить два госпиталя для пациентов с COVID-19

САМАРА, 1 декабря. /ТАСС/. Два дополнительных госпиталя для лечения пациентов с коронавирусом предполагается построить в Самарской области. К работам планируется приступить до конца 2020 года, сообщается во вторник в Telegram-канале регионального оперативного штаба со ссылкой на главу области Дмитрия Азарова.

"Губернатор Самарской области анонсировал начало строительства двух дополнительных ковид-госпиталей уже в этом, 2020-м, году. Планируется, что новые корпуса появятся при действующих в регионе основных госпиталях [для лечения пациентов с коронавирусом] - СОКБ им. Середавина в Самаре и городской больнице №5 в Тольятти", - цитирует оперштаб Азарова.

По данным на 30 ноября, медицинская помощь пациентам с коронавирусом оказывается в 33 больницах Самарской области, сообщил глава информационного центра при региональном оперштабе, главный врач тольяттинской больницы №5 Николай Ренц. Для этого в лечебных учреждениях развернуто 6 788 коек, при необходимости может быть развернуто в течение двух дней еще 300 коек.

На 1 декабря в Самарской области выявлено 22 610 случаев коронавируса, 20 077 человек выздоровели, 428 пациентов умерли. За сутки число заболевших увеличилось на 255 человек - это максимальный показатель с начала пандемии. Суточный прирост заразившихся коронавирусом увеличивается в Самарской области с октября. На прошлой неделе было выявлено 1 697 случаев, что на 154 больше по сравнению с предыдущей неделей.