QR-коды в московских театрах. Главное о коронавирусе за 1 декабря

Россия
- Всего зафиксировано 2 322 056 случаев заражения, из них новых — 26 402. За сутки умерли 569 человек (максимум за пандемию), за весь период — 40 464.
- Президент Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина Ирина Антонова умерла на 99-м году жизни, причина смерти — коронавирус в сочетании с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
- Резерв коек для пациентов с коронавирусом в 17 регионах составляет менее 5%, наибольшую тревогу вызывают Калининградская область и Санкт-Петербург, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
- Театры и кинотеатры Санкт-Петербурга с этого дня ограничат наполняемость залов до 25%.
- Роспотребнадзор подал в суд на организаторов концерта Басты в Санкт-Петербурге. Пользователи соцсетей сообщали, что во время мероприятия не соблюдались действующие ограничения, в частности социальная дистанция.
Москва
- Всего зафиксировано 612 248 случаев заражения, из них новых — 6 524. Госпитализированы 1 376 пациентов.
- Салоны красоты, бани, кинотеатры, театры и музеи подключились к системе QR-кодов.
- Столичные власти выделили средства на бесплатные перевозки медицинских работников на такси.
Мир
- Всего зафиксировано более 63,2 млн случаев заражения, умерли 1 467 987 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- В Литве из-за заражения коронавирусом намерены уничтожить около 40 тыс. норок.