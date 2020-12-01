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Пандемия COVID-19

QR-коды в московских театрах. Главное о коронавирусе за 1 декабря

© Михаил Джапаридзе/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 2 322 056 случаев заражения, из них новых — 26 402. За сутки умерли 569 человек (максимум за пандемию), за весь период — 40 464.
  • Президент Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина Ирина Антонова умерла на 99-м году жизни, причина смерти — коронавирус в сочетании с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
  • Резерв коек для пациентов с коронавирусом в 17 регионах составляет менее 5%, наибольшую тревогу вызывают Калининградская область и Санкт-Петербург, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
  • Театры и кинотеатры Санкт-Петербурга с этого дня ограничат наполняемость залов до 25%.
  • Роспотребнадзор подал в суд на организаторов концерта Басты в Санкт-Петербурге. Пользователи соцсетей сообщали, что во время мероприятия не соблюдались действующие ограничения, в частности социальная дистанция.

Москва

  • Всего зафиксировано 612 248 случаев заражения, из них новых — 6 524. Госпитализированы 1 376 пациентов.
  • Салоны красоты, бани, кинотеатры, театры и музеи подключились к системе QR-кодов.
  • Столичные власти выделили средства на бесплатные перевозки медицинских работников на такси.

Мир

  • Всего зафиксировано более 63,2 млн случаев заражения, умерли 1 467 987 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • В Литве из-за заражения коронавирусом намерены уничтожить около 40 тыс. норок.
Теги
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