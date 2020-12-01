Глава Липецкой области обязал муниципалитеты предоставлять медикам необходимый транспорт

ЛИПЕЦК, 1 декабря. /ТАСС/. Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов обязал руководителей муниципалитетов предоставлять медикам, задействованным в борьбе с коронавирусом, необходимый автотранспорт по первому требованию.

"Главы местных администраций должны быть готовы отреагировать и предоставить автомобили по первому требованию больниц и поликлиник", - сказал Артамонов во вторник на встрече с профильными чиновниками региональной администрации. По его словам, каждое утро главы каждого города и района должны давать информацию о том, сколько сделано на их территориях анализов на коронавирус, сколько людей подлежит госпитализации и какой автотранспорт для этого необходим.

Артамонов также напомнил, что сейчас 211 работающих в области участковых терапевтов развозят на вызовы 170 автомобилей. При этом 35 автомобилей из парка администрации региона ранее уже были переданы медучреждениям областного центра. "Все поликлиники области обеспечены автотранспортом для оказания медпомощи на дому, но тем не менее, этот вопрос должен по-прежнему строго контролироваться", - подчеркнул он.

В этой связи Артамонов указал на недопустимость ситуации, при которой в аптеках нет рецептурных лекарств, прописываемых врачами. "Выдача лекарств по рецептам также должна строго контролироваться: врач выписывает рецепт, люди приходят в аптеку, им говорят - нет лекарства. Такого быть не должно", - подчеркнул глава региона.