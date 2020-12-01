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Пандемия COVID-19

Moderna намерена до конца года начать поставки вакцины в Сингапур

Глава компании Стефан Бансель отказался уточнить, о каком объеме идет речь

СИНГАПУР, 1 декабря. /ТАСС/. Американский производитель Moderna может начать поставки в Сингапур своей вакцины от коронавируса уже в текущем месяце. Об этом сообщил во вторник газете The Straits Times глава компании Стефан Бансель.

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"Мы направили запрос и соответствующую документацию в Управление медицинских наук республики и поддерживаем конструктивный диалог с ними", - рассказал Бансель. "Конечно, это будет зависеть от решения сингапурских властей, но ожидаем начало поставок уже в декабре", - отметил глава компании.

При этом он отказался уточнить, о каком объеме идет речь, сославшись на коммерческую тайну.

Ранее министр здравоохранения Сингапура Гань Ким Юн заявил, что правительство сформировало портфель из нескольких потенциальных поставщиков вакцин, не приведя точных данных о производителях.

Moderna проинформировала, что в ходе третьей фазы испытаний, в которой приняли участие 30 тыс. человек, ее вакцина показала эффективность 94,5%. Компания подала заявку на одобрение применения своей вакцины в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 1 декабря.

Теги
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