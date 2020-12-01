Во Франции основной этап вакцинации от коронавируса пройдет в апреле - июне

ПАРИЖ, 1 декабря. /ТАСС/. Власти Франции планируют провести основной этап вакцинации населения от коронавируса в апреле - июне 2021 года. Об этом сообщил во вторник президент республики Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с бельгийским премьер-министром Александером Де Кроо.

Макрон отметил, что запланированная на начало 2021 года "первая кампания по вакцинации будет ориентирована на более уязвимые группы населения, [пройдет] с использованием вакцин первого поколения" и с учетом того количества доз, которое будет в распоряжении Франции. "Второй этап вакцинации придется на апрель - июнь", - сказал Макрон, добавив, что "он будет охватывать самые широкие слои населения".

Как сообщили ранее в правительстве, в приоритетном порядке прививки будут сделаны постояльцам домов престарелых и некоторым медикам.

Отдельно в своем выступлении Макрон остановился на ситуации с горнолыжными курортами в предстоящие новогодние праздники. Он подчеркнул, что "если некоторые страны примут решение оставить горнолыжные станции открытыми, то Франция введет меры контроля, чтобы убедить французов не посещать опасные зоны и чтобы не ставить французские курорты в невыгодные условия".

Ограничительные меры

Во Франции с 30 октября был повторно введен режим самоизоляции в связи с ростом числа случаев заражения коронавирусом. В стране закрыты кафе, рестораны, бары, спортивные залы и клубы. Штраф за нарушение карантина составляет €135.

На прошлой неделе президент Франции сообщил в телевизионном обращении, что принял решение отменить с 28 ноября некоторые ограничения в связи с тем, что властям удалось замедлить циркуляцию коронавируса в стране. При этом он отметил, что горнолыжные курорты страны останутся закрытыми вплоть до конца января.

Согласно последним данным органов здравоохранения, с начала пандемии во Франции зарегистрировано более 2,2 млн случаев инфицирования. Свыше 52 тыс. человек умерли в стране с начала марта от осложнений, вызванных коронавирусом.