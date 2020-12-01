В России собираются ужесточить уголовную ответственность за лесные пожары

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. МЧС РФ разработало законопроект, который ужесточает уголовную ответственность за лесные пожары. Текст документа опубликован во вторник на федеральном портале нормативных правовых актов.

Законопроект вносит изменения в ст. 261 УК РФ ("Уничтожение или повреждение лесных насаждений"). Часть первая статьи была дополнена и уголовная ответственность будет наступать не только за уничтожение леса из-за неосторожного обращения с огнем, но и за нарушения требований правил пожарной безопасности в лесах. Минимальное наказание - штраф от 300 до 500 тыс. рублей вместо 200-400 тыс. рублей. Максимальная ответственность предусмотрена в виде лишения свободы на срок до четырех лет вместо трех лет, как сейчас. Одновременно законопроект предлагает отменить часть вторую этой статьи как утратившую силу.

При этом планируется, что уголовная ответственность будет наступать, если причинен значительный ущерб лесу - на более 5 тыс. рублей.

Также был опубликован законопроект МЧС, который вносит изменения в КоАП РФ, касающийся статьи 8.32 ("Нарушение правил пожарной безопасности в лесах"). Он предполагает административную ответственность за лесной пожар, если не пострадал человек и ущерб составляет менее 5 тыс. рублей.