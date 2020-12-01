В посольстве России в Минске обсудили проект новой колокольни в Жировичском монастыре

МИНСК, 1 декабря. /ТАСС/. Проект новой колокольни, на которой будут установлены 12 колоколов, отлитых в России в честь 500-летия Свято-Успенского Жировичского монастыря, будет представлен весной будущего года, после чего начнется ее строительство. Об этом сообщил во вторник ТАСС посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

Он рассказал, что в посольстве состоялась встреча с участием белорусского духовенства, архитекторов, художников, инженеров, на которой обсуждался предварительный проект по возведению колокольни при поддержке российской дипмиссси. "По предложению Митрополита Минского и Заславского Вениамина, Патриаршего Экзарха всея Беларуси в колокольне высотой более 50 м должен разместиться храм, библиотека церковной литературы", - рассказал посол.

Он напомнил, что в апреле обитель получила в дар от российской стороны 12 новых колоколов, отлитых на Воронежском "Колокололитейном Заводе Анисимова", которые были освящены в сентябре, теперь появится и новая колокольня. "Полагаем, что проект также поддержат уральский и сибирский бизнес, представители других регионов РФ, которые очень внимательно отнеслись к такой гуманитарной миссии, как и изготовление 12 колоколов для обители", - сказал Мезенцев.

По его словам, ожидается, что "в марте будущего года будет представлен окончательный полный проект, после чего начнется строительство колокольни". "Обозначены конкретные сроки подготовки окончательного проекта, полагаем, что в марте он будет представлен разработчиками, - сказал дипломат. - Мы будем взаимодействовать с губернатором Гродненской области Владимиром Караником, с настоятелем Жировичского Успенского ставропигиального мужского монастыря архиепископом Новогрудским и Слонимским Гурием".

Мезенцев также отметил, что митрополит Вениамин активно поддерживает российскую инициативу, которая будет реализовываться при участии губернатора Свердловской области. "Это значимый проект не только для православных людей. Он является очень важной инициативой в системе отношений двух стран, подтверждающей единство православных и исторических традиций", - сказал российский дипломат.

Исторические даты

Белоруссия в этом году отмечает значимые для всего православного мира даты: 550-летие явления Жировичской иконы Божией Матери, одной из наиболее чтимых святынь Белорусской православной церкви, и 500-летие со времени основания Успенского Жировичского мужского монастыря Белорусской православной церкви (БПЦ). Монастырь, расположенный в деревне Жировичи Гродненской области, - один из главных центров белорусского православия и крупнейших в стране архитектурных ансамблей XVII-XVIII веков. Главная святыня монастыря - Жировичская чудотворная икона Божией Матери.

В апреле обитель получила в дар от российской стороны 12 новых колоколов, отлитых на Воронежском "Колокололитейном Заводе Анисимова". Среди колоколов самый большой - "Благовест", весом 4,2 тонны.

7 октября в монастыре отметили юбилейные даты, глава БПЦ митрополит Вениамин наградил церковными наградами посла РФ Дмитрия Мезенцева, губернатора Гродненской области Владимира Караника и в то время министра культуры Белоруссии Юрия Бондаря.