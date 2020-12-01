Полиция Брюсселя пресекла секс-вечеринку дипломатов и политиков из-за нарушения карантина

БРЮССЕЛЬ, 1 декабря. /ТАСС/. Полиция Брюсселя задержала 25 участников секс-вечеринки в баре, среди которых были иностранные дипломаты и как минимум один член Европарламента. Об этом сообщил во вторник ряд бельгийских СМИ, включая газеты DH , Het Laatste Nieuws и Nieuwsblad .

По их сведениям, инцидент произошел в пятницу вечером в баре в десяти метрах от полицейского комиссариата в самом центре Брюсселя, несмотря на то что все питейные заведения в стране должны быть закрыты из-за карантина, а любые вечеринки запрещены.

Как сообщают СМИ, полицейских привлек шум. При их появлении один из участников вечеринки пытался бежать через окно, при задержании он заявил о своей депутатской неприкосновенности и угрожал полиции вмешательством МИД Бельгии.

В баре обнаружили не только большое количество алкоголя, но и наркотики. Нарушителей отпустили после составления административных протоколов.

Личности участников вечеринки, в том числе евродепутата, не раскрывается, однако DH сообщает о внезапной отставке в выходные члена Европарламента от правящей в Венгрии партии ФИДЕС Йожефа Сайера. Как сообщает агентство Reuters, Сайер подтвердил, что его отказ от мандата связан с участием в вечеринке.

Самый крупный скандал, связанный с нарушением карантина европейским чиновником, произошел в Брюсселе в августе, когда еврокомиссар по торговле Фил Хоган был вынужден подать в отставку, после получивших подтверждение сообщений СМИ о грубом нарушении им карантинных ограничений в ходе поездки на родину в Ирландию.