Россияне чаще всего с начала года обращались в МЧС по вопросам пожарной безопасности

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Количество обращений россиян в МЧС России за девять месяцев текущего года сократилось почти на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщили во вторник журналистам в пресс-службе ведомства, в основном поступающие вопросы касались пожарной безопасности, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,

"За девять месяцев 2020 года в МЧС России поступило порядка 70 тыс. обращений граждан. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество обращений уменьшилось на 2,7%. Более 51 тыс. из общего числа обращений поступило в главные управления МЧС России по субъектам РФ", - сказали в пресс-службе, отметив, что порядка 12 тыс. обращений поступило в центральный аппарат, а 6,5 тыс. - в подведомственные организации и учреждения.

Наибольшее количество обращений, как добавили в ведомстве, поступило в ГУ МЧС России Москвы, Башкирии, Московской, Нижегородской, Новосибирской и Омской областей. "Основные вопросы касались пожарной безопасности, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, надзорно-профилактической и кадровой деятельности, гражданской обороны. Увеличилось количество обращений по теме охраны и защиты лесов", - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Кроме того, за это время население волновали вопросы экологической безопасности. Количество таких обращений возросло практически в два раза. Также особое внимание уделено вопросам социальной сферы. Всего было рассмотрено свыше 1 300 обращений такого характера.

Как добавили в МЧС, из общего количества поступивших обращений только 12,8% составляют жалобы. Больше половины обращений получены и зарегистрированы в форме электронного документа, порядка 48% поступило в письменном виде. Также сохраняется тенденция уменьшения количества коллективных обращений.