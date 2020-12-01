Жителям Удмуртии разрешили с 3 декабря посещать спортивные мероприятия в помещениях

ИЖЕВСК, 1 декабря. /ТАСС/. Власти Удмуртии с 3 декабря разрешили проводить спортивные мероприятия в помещениях с присутствием зрителей. Болельщики будут находиться на объекте в масках, сообщил во вторник во время прямого эфира в "ВКонтакте" глава республики Александр Бречалов.

"С 3 декабря мы разрешаем в Удмуртии спортивные мероприятия в закрытых помещениях при участии зрителей. Безусловно, с учетом всех санитарных требований", - сказал Бречалов.

Он отметил, что при посещении спортивных объектов необходимо наличие масок, также будет соблюдаться рассадка в так называемом шахматном порядке.

C 17 ноября в республике разрешили проводить физкультурные мероприятия не только на открытом воздухе, но и на объектах спорта. В них могут принимать участие жители республики не моложе 10 и не старше 65 лет, допуск зрителей при этом был пока запрещен.

По данным оперштаба, на 1 декабря в республике зарегистрирован 13 721 лабораторно подтвержденный случай коронавирусной инфекции, 10 831 человек выздоровел, 223 летальных случая. Состояние заболевших: 1 665 в удовлетворительном состоянии, 819 средней степени тяжести, 183 в тяжелом состоянии. Всего проведено 649 389 исследований на коронавирусную инфекцию.