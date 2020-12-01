Власти Удмуртии не будут запрещать новогодние корпоративы

ИЖЕВСК, 1 декабря. /ТАСС/. Власти Удмуртии не станут вводить запрет на проведение традиционных новогодних корпоративов, сообщил во вторник во время прямого эфира в социальной сети "ВКонтакте" глава республики Александр Бречалов.

"Мы поговорили со всеми практически основными владельцами и операторами наших ресторанов и общепита. Договорились о том, что мы дадим возможность отметить Новый год не только в новогоднюю ночь, но и традиционные корпоративы тоже пройдут в республике", - сказал Бречалов.

Он при этом отметил, что в Удмуртии с 11 декабря увеличат время работы объектов общественного питания, однако пока не уточнил, какой график работы будет у кафе.

Как ранее сообщал ТАСС, запрет на работу кафе и ресторанов в ночное время действует в Удмуртии с 9 октября, заведения должны быть закрыты с 23:00 до 07:00.

По данным оперштаба, всего на 1 декабря в республике зарегистрировано 13 721 лабораторно подтвержденный случай коронавирусной инфекции, 10 831 человек выздоровел, 223 летальных случая. Состояние заболевших: 1 665 - в удовлетворительном состоянии, 819 - средней степени тяжести, 183 - в тяжелом состоянии.