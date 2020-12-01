Посольство России призвало Эстонию обеспечить равные права для русских жителей

ТАЛЛИН, 1 декабря. /ТАСС/. Эстония спустя 30 лет после подписания Резолюции о национальном равноправии не смогла обеспечить равные права всем меньшинствам, особенно русскоязычным. Об этом во вторник заявило посольство РФ в этой балтийской республике.

Как напомнили дипломаты в распространенном сообщении, 1 декабря 1990 года председатели Верховных Советов Латвийской, Литовской и Эстонской ССР Анатолий Горбунов, Витаутас Ландсбергис и Арнольд Рюйтель подписали резолюцию о национальном равноправии, в которой "единодушно выразили решимость обеспечить соблюдение прав всех проживающих в Латвии, Литве и Эстонии людей, независимо от их национальности, родного языка, политических и религиозных убеждений", однако по прошествии 30 лет "от этого благого намерения не осталось и следа".

"Показательна звучащая и поныне в адрес Эстонии критика со стороны авторитетных международных организаций: ОБСЕ, Совет Европы, Совет ООН по правам человека и других, - указано в тексте. - Обращается внимание на сохраняющееся неблагополучное положение в стране с меньшинствами, особенно русскоязычным".

Основной проблемой является феномен безгражданства, указано в сообщении. Более 69 тыс. жителей Эстонии с таким статусом не могут участвовать в парламентских выборах, создавать политические партии и объединения. Сохраняется дискриминация и в системе образования, подчеркнули в посольстве.

"С нашей стороны высказываются солидарные с мнением упомянутых организаций оценки, - добавило диппредставительство. - Они не свидетельствуют о каком-то особом, пристрастном отношении к Эстонии, а отражают лишь общую озабоченность по поводу наблюдаемых здесь эксцессов".

Российское посольство указало, что хотело бы, чтобы в Эстонии не на словах, а на деле придерживались заявленных в тексте упомянутой резолюции обязательств, особенно с учетом того, что русскоязычные жители Эстонии вносили и вносят весомый вклад в развитие своей страны.