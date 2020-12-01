Восемь проектов ДФО вошли в число победителей конкурса "Моя страна - моя Россия"

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Итоги XVII всероссийского конкурса "Моя страна - моя Россия" подвели в Москве, организаторы огласили 125 авторов лучших молодежных проектов, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий, из которых восемь - победители-дальневосточники. Как сообщил вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, предложные на конкурсе проекты найдут применение в рамках нацпрограммы развития Дальнего Востока.

"Сегодня приоритетная задача развития Дальневосточных территорий решается путем реализации Национальной программы социально-экономического развития Дальнего Востока до 2035 года. Для нас особенно ценно, что этот вопрос нашел свое отражение и в нынешнем сезоне Всероссийского конкурса "Моя страна - моя Россия" в двух новых тематических номинациях - "Мой Дальний Восток" и "Моя Арктика". Уверен, что амбициозные проекты, предложенные в рамках конкурса участниками со всей страны, найдут свое применение, органично впишутся в реализуемую государством Национальную программу развития Дальнего Востока и будут способствовать повышению уровня благосостояния и улучшение качества жизни его населения", - цитирует Трутнева пресс-служба аппарата полпреда президента РФ в ДФО.

Всероссийский конкурс "Моя страна - моя Россия" нацелен на привлечение молодежи к участию в реализации приоритетных национальных проектов и решению острых вопросов развития российских регионов, городов и сел. Конкурс ежегодно привлекает тысячи школьников, студентов, молодых ученых, педагогов-новаторов и инициативных граждан страны, представляющих собственные инициативы, направленные на улучшение качества жизни российских территорий. В текущем году количество заочных участников составило более 63 тыс. человек со всех регионов страны, в том числе более 2,8 тыс. дальневосточников. На очный этап было отобрано 738 человек, в том числе 35 дальневосточников, из которых восемь стали победителями.

Победителей всероссийского конкурса также поздравили председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, заместитель руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов и другие. Победителей конкурса ждут денежные премии, гранты на реализацию своих инициатив, а также возможность пройти стажировки и практики в крупнейших отраслевых компаниях.

О проектах и участниках конкурса из Дальнего Востока

Аспирант Комсомольского-на-Амуре государственного университета Владимир Григорьев в финале конкурса представил проект обеспечения качества неразъемных соединений титановых конструкций летательных аппаратов, выполненных электроннолучевой сваркой. Его проект занял III место в номинации "Большая технологическая разведка моей страны". Такая разработка позволит повысить надежность конструкции и сократить количество человеческих и материальных потерь в случае аварийной ситуации в небе. Преподаватель Хабаровского педагогического колледжа имени Героя Советского Союза Д.Л. Калараша Ирина Кальницкая представила в номинации "Моя педагогическая инициатива" социально-просветительский проект "АзБуКа", направленный на адаптацию учеников-инофонов.

Елизавета Павлюк, студентка Комсомольского-на-Амуре государственного университета, заняла III место в номинации "Мой Дальний Восток", представив проект разработки электронного атласа Дальнего Востока, включающий 22 раздела, посвященных его основным этапам развития. Екатерина Мурмилова, ведущий специалист финансового управления администрации города Комсомольска-на-Амуре, стала обладателем специального приза в номинации "Мой Дальний Восток" с проектом создания промышленно-образовательного кластера, направленного на взаимодействие предприятий и учебных заведений Комсомольска-на-Амуре. Анастасия Еремеева, студентка ДВФУ, заняла II место в номинации "Мой Дальний Восток", представив образовательный курс по естественным наукам для старших школьников. Вероника Мелихова, ученица Муравейского филиала средней школы села Анучино Анучинского района, заняла I место в номинации "Моя страна. Моя история. Моя Победа", представив проект "Помним. Гордимся. Храним", направленный на восстановление истории села в годы Великой Отечественной войны.

В число победителей вошли Далья Лубочкина из Амурской области, представившая проект "Театр подвигов" в номинации "Моя страна. Моя история. Моя Победа", и Людмила Москвитина, психолог из бурятского города Кяхты, занявшая I место в номинации "Моя страна. Моя история. Моя Победа" (к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне) с проектом по установке памятника на территории Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Добрый".