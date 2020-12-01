Молодежный бизнес-инкубатор стран БРИКС пройдет в Ульяновской области в 2021 году

УЛЬЯНОВСК, 1 декабря. /ТАСС/. Молодые предприниматели стран БРИКС обменяются опытом на втором молодежном бизнес-инкубаторе, который пройдет в Ульяновской области в 2021 году. Об этом сообщил во вторник руководитель проекта по созданию международной IT-долины Сергей Лаковский на VI Молодежном саммите БРИКС в Ульяновске.

"Осенью 2020 года был проведен молодежный бизнес-инкубатор стран БРИКС в формате онлайн. Как логичное продолжение в 2021 году в Ульяновской области на территории международной IT-долины будет проведен второй молодежный бизнес-инкубатор стран БРИКС, но уже в формате офлайн", - сказал он.

Лаковский уточнил, что мероприятие пройдет в экопарке "Русский берег", где будет создана международная IT-долина. "Началась работа совместно с Законодательным собранием и правительством Ульяновской области по созданию совершенно нового населенного пункта на площади 400 гектаров с целью формирования необходимых экономических и инфраструктурных условий для реализации проекта международной IT-долины. По замыслу разработчиков, проект международной IT-долины осуществляется в рамках стратегии экономического партнерства стран БРИКС до 2025 года, которая была принята главами государств 17 ноября 2020 года на саммите БРИКС в Москве", - добавил он.

В понедельник начальник отдела международной деятельности Федерального агентства по делам молодежи Татьяна Селиверстова рассказала журналистам, что в Ульяновской области ведется работа по созданию международной IT-долины. По ее мнению, площадка должна стать местом притяжения молодых специалистов в сфере IT, новаторов и предпринимателей, которые хотят расширять свой бизнес на пространстве БРИКС.

Молодежный саммит БРИКС является площадкой для обсуждения и выдвижения важнейших инициатив по укреплению сотрудничества и взаимовыгодного партнерства по значимым направлениям взаимодействия, а именно в политической, экономической, информационной, научно-технической и гуманитарной сферах. VI Молодежный саммит БРИКС продлится в Ульяновске по 2 декабря. В нем участвуют молодые дипломаты, студенты, представители бизнеса, образования, креативных индустрий и НКО государств БРИКС (Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР) - всего около 60 человек, проживающие в РФ.

Первый Молодежный саммит БРИКС прошел в рамках председательства России в данном объединении в 2015 году.