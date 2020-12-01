Елизавета II из-за коронавируса сменила место празднования Рождества впервые за 33 года

ЛОНДОН, 1 декабря. /ТАСС/. Королева Великобритании Елизавета II отметит Рождество в этом году вместе со своим супругом герцогом Эдинбургским Филипом в Виндзорском замке. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении Букингемского дворца.

"Следуя советам экспертов, королева и герцог Эдинбургский решили в этом году отметить Рождество в спокойной обстановке в Виндзоре", - отмечается в сообщении. Таким образом, впервые с 1987 года Елизавета II проведет рождественский период не в поместье Сандрингем в графстве Норфолк на востоке Англии. Примечательно, что до конца 1980-х годов королева традиционно встречала Рождество как раз на территории Виндзорского замка, расположенного примерно в 40 км от Лондона в графстве Беркшир.

Британский монарх пребывает в Виндзоре со 2 ноября после объявления о введении строгих ограничительных мер в Англии для борьбы с распространением коронавируса нового типа. Именно в этом замке 20 ноября Елизавета II и Филип отметили 73-летнюю годовщину своей свадьбы. Королева перебралась в эту резиденцию из Сандрингема, где она провела первую половину осени.

Окружение монарха в условиях пандемии коронавируса состоит из нескольких десятков человек, которые, как и королевская чета, ограничивают контакты с внешним миром, в том числе с членами собственных семей. Неофициально их называют "защитным коконом", созданным вокруг королевы, в этом году отметившей 94-летие, и ее 99-летнего супруга герцога Эдинбургского Филипа.