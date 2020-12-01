В Уругвае заявили, что рассматривают возможность закупки российской вакцины от COVID-19

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Уругвай рассматривает возможность приобретения российской вакцины от коронавируса. Об этом заявил министр иностранных дел Уругвая Франсиско Бустильо на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве во вторник с главой МИД Сергеем Лавровым.

"Я уже говорил Сергею Викторовичу Лаврову, что две недели назад к нам в Минздрав приезжали специалисты, которые работают над вакциной "Спутник V". Кроме того, к нам приезжали представители других лабораторий, мы обсудили ряд вопросов, которые представляют для нас интерес, и сейчас мы принимаем решение касательно того, какую именно вакцину мы будем закупать, - сказал он. - Российская вакцина находится в списке вакцин, которые мы рассматриваем, у нее хорошие позиции".

Глава МИД Уругвая отметил, что правительство республики успешно справляется с пандемией благодаря высокой социальной ответственности населения, однако это не считает это поводом для самоуспокоения. "Поэтому мы заинтересованы в обмене опытом", - подчеркнул он.

Лавров в свою очередь сообщил, что рассказал уругвайскому коллеге о двух зарегистрированных вакцинах - "Спутник V" и "ЭпиВакКорона", а также других разрабатываемых в России препаратах. "Мы рассказали о том, как соседи Уругвая - другие страны Латинской Америки - ведут переговоры по поводу вакцины "Спутник V", это Аргентина, Бразилия, Мексика, Перу. И наши уругвайские коллеги, друзья, знают о том, как эта вакцина выглядит, какие есть возможности по ее применению. Как сказал господин министр, решение будет приниматься на основе сопоставления характеристик имеющихся на столе предложений", - резюмировал он.

В России зарегистрированы две отечественные вакцины против коронавируса: одна разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, другая - Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора. В скором времени возможна регистрация третьей вакцины, созданной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Российской академии наук.