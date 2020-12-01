Путин положительно оценил рост численности населения Тюменской области

ТОБОЛЬСК /Тюменская область/, 1 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин остался доволен показателями развития Тюменской области, особенно ростом численности постоянного населения. При этом он рекомендовал руководству региона "повнимательнее посмотреть" на распространение инфекционных заболеваний в области.

"Я посмотрел данные развития Тюменской области, в целом показатели очень хорошие. Особенно меня, конечно, порадовал один - это рост численности постоянного населения", - сказал глава государства во вторник на встрече с губернатором Тюменской области Александром Моором. По словам Путина, "за два года рост численности населения составил 2,6%". "Это очень хороший показатель", - оценил президент, добавив, что и в первом полугодии 2020 года рост продолжается и составляет 0,9%, хотя в целом по стране наблюдается некоторый спад.

"Но есть и вопросы проблемного характера", - заметил глава государства. Среди них он в первую очередь назвал расселение аварийного жилья, указав, что "здесь еще много нужно сделать". Путин также обратил внимание губернатора на загрязненность водных объектов и на распространение инфекционных заболеваний в регионе. "Надо повнимательнее посмотреть, у вас кроме этого ковида несчастного еще и ВИЧ имеет место, и подрастает, к сожалению", - констатировал Путин. "То есть точно совершенно, что есть чем заниматься", - подчеркнул президент, предложив обсудить эти вопросы.