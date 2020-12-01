Сочи Парк победил в номинации "Лучший открытый парк для развлечений" в России

СОЧИ, 1 декабря. /ТАСС/. Тематический парк "Сочи Парк" с ежегодным количеством посетителей свыше 1 млн признали лучшим открытым парком для развлечений в стране. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе парка по итогам торжественной церемонии объявления результатов ежегодного международного конкурса "Хрустальное колесо-2020".

"Эта награда для Сочи Парка уже шестая. С момента своего открытия в 2014 году парк ежегодно становился лучшим парком развлечений в России, побеждал в номинациях "Лучший дизайн-проект тематизации парка развлечений" и "Лучшая инновация в области тематизации объекта в парке", - пояснили в пресс-службе.

Жюри конкурса оценивало участников по нескольким критериям, среди которых особое внимание уделили количеству, качеству, новациям и безопасности аттракционов.

Сочи Парк - первый в России тематический развлекательный парк, идея которого основана на культурном и историческом богатстве России. На площади 25 га расположены 23 современных аттракциона, отель-замок, научно-развлекательный центр, колесо обозрения, дельфинарий, зоопарк и другие объекты. В этом зимнем сезоне впервые парк будет открыт для посетителей ежедневно.