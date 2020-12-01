Эйфелева башня откроется для посетителей 16 декабря

ПАРИЖ, 1 декабря. /ТАСС/. Эйфелева башня примет 16 декабря первых посетителей после закрытия в конце октября в связи с пандемией коронавируса. Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте этой парижской достопримечательности.

"Мы рады объявить об открытии Эйфелевой башни с 16 декабря 2020 года. Забронируйте билеты на сайте прямо сейчас", - отмечается в сообщении. Достопримечательность будет доступна для туристов с 10:30 до 18:30 по парижскому времени (с 12:30 до 20:30 мск). "Чтобы приветствовать посетителей в наилучших условиях, будут приняты самые строгие меры санитарной безопасности", - подчеркивается на сайте.

Эйфелева башня, как и другие достопримечательности, закрыла свои двери для посетителей в конце октября в связи с введением в стране режима самоизоляции на фоне роста случаев заражения коронавирусом. До этого достопримечательность была закрыта в середине марта на два месяца также по причине коронавируса.

На прошлой неделе президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил в телевизионном обращении, что принял решение отменить с 28 ноября некоторые ограничения в связи с тем, что удалось замедлить циркуляцию коронавируса в стране. Он отметил, что власти будут постепенно отменять принятые ранее меры, если ситуация будет улучшаться.

Согласно последним данным органов здравоохранения, с начала пандемии во Франции зарегистрировано более 2,2 млн случаев инфицирования. Свыше 52 тыс. человек умерли в стране с начала марта от осложнений, вызванных коронавирусом.