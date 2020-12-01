Европейский регулятор приступил к постепенной экспертизе вакцины компании Janssen-Cilag

ГААГА, 1 декабря. /ТАСС/. Европейское агентство по лекарственным препаратам начало постепенную экспертизу вакцины компании Janssen-Cilag - фармацевтического подразделения международной компании Johnson & Johnson. Об этом говорится в распространенном во вторник пресс-релизе регулятора.

"Решение о начале постепенной экспертизы основывается на предварительных результатах лабораторных исследований и первых этапах клинических испытаний на взрослых, - говорится в документе. - Эти исследования предполагают, что вакцина способствует формированию антител к коронавирусу и иммунных клеток".

В рамках постепенной экспертизы агентство намерено проводить оценку данных дальнейших клинических испытаний по мере их поступления. Этот процесс должен продолжиться до тех пор, пока не будет собрано достаточно данных для подачи заявки на официальную регистрацию препарата. Временные рамки регулятор не обозначил.

Испытания вакцины компании Janssen-Cilag на людях началось в июне. В октябре в Johnson & Johnson объявили о временном прекращении испытаний препарата из-за того, что у одного из их участников было выявлено некое заболевание. Независимый комитет позже установил, что произошедшее не было вызвано применением новой вакцины, и испытания продолжились. Johnson & Johnson планирует произвести более 1 млрд доз вакцины от коронавируса к концу 2021 года.