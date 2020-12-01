На подготовку исторических мест Нижнего Новгорода к его 800-летию выделят 2,6 млрд рублей

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Власти Нижегородской области направят более 2,6 млрд рублей на программу "Среда 800", которая предполагает подготовку и благоустройство значимых и исторических мест Нижнего Новгорода к его 800-летию, празднование пройдет в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона по итогам заседания федерального оргкомитета по подготовке к празднованию юбилея, которое прошло во вторник в Москве.

"К 800-летию регион самостоятельно реализует инфраструктурную программу "Среда 800" по подготовке значимых объектов, изменения которых жители ожидают в первую очередь. Первый этап реализации программы включает благоустройство 14 объектов на общую сумму более 2,6 млрд рублей", - цитирует пресс-служба губернатора Глеба Никитина .

В частности, в программу включены работы на Нижегородской ярмарке, Окской и Нижневолжской набережных, пакгаузах на Стрелке - уникальном объекте культурного наследия XIX века, в Александровском саду - самом крупной парке в историческом центре города, площади перед канатной дорогой, которая является одной из туристических достопримечательностей города.

По словам Никитина, общий бюджет подготовки города к празднованию 800-летию составляет более 20 млрд рублей. Это средства, которые направлены на инфраструктурную и событийную программы, а также на проекты по вовлечению жителей.

"К 800-летию будет отреставрировано 100 объектов культурного наследия, благоустроено 14 знаковых исторических территорий, подготовлено около 80 общественных и более 220 дворовых территорий в разных районах города. Также реализовано пять крупных проектов - своеобразных символов 800-летия", - приводятся в сообщении слова Никитина.

Знаковые проекты

Одним из важнейших проектов в рамках подготовки к юбилею города являются реставрационные работы в Нижегородском кремле. "В настоящий момент проводится второй этап противооползневых мероприятий на склоне вдоль бульвара между Коромысловой и Тайницкой и на участке между Северной и Тайницкой башнями. Впереди нас ждет большая работа по реставрации стен Кремля, боевого хода Дмитриевской-Георгиевской, Тайницкой-Зачатьевской башен, противооползневые мероприятия", - отметил Никитин.

Кроме того, приоритетными проектами являются благоустройство городского парка "Швейцария", ремонт и реставрация 100 объектов культурного наследия, строительство крупнейшего в России образовательного центра - "Школа 800", создание транспортной развязки в Сормово.

Как отметил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в ходе заседания федерального оргкомитета, 800-летие Нижнего Новгорода является праздником всероссийского масштаба. По словам зампредседателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко, реализуемые в городе проекты важны не только для города, но и для всей страны. "Сейчас остается финальный отрезок и нам важно, чтобы предпринятые усилия помогли укрепить статус Нижнего Новгорода как важнейшего туристического центра страны, сделали его комфортным для жителей и гостей", - приводятся в сообщении слова Чернышенко.

По предположениям историков, которые основываются на архивных документах, Нижний Новгород был основан 19 августа 1221 года. Торжества, посвященные 800-летию города, начнутся в июне 2021 года. В программу подготовки к юбилею города включены более 30 событий, в том числе фестиваль аудиовизуального искусства Intervals, инклюзивный театральный фестиваль "Пиано fest", фестиваль искусств "Стрелка" и многие другие. Кульминацией станет масштабное шоу, которое пройдет 21 августа на стадионе "Нижний Новгород".