Александр Ширвиндт предполагает остаться в больнице до 7 декабря

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Художественный руководитель Московского театра сатиры, народный артист РСФСР Александр Ширвиндт, который вместе с супругой был госпитализирован с коронавирусом, сообщил ТАСС во вторник, что предполагает остаться в больнице как минимум до 7 декабря.

"Ничего, ковыряемся. Делать нечего, лечимся, - сказал Ширвиндт, отвечая на вопрос о самочувствии. - Относительно выписки ничего не знаю, но до понедельника точно останемся в больнице. Надо подлечиться".

О том, что Ширвиндт и его супруга госпитализированы с коронавирусом, директор Театра сатиры Мамед Агаев сообщил ТАСС 25 ноября. Они находятся в 52-й больнице. Агаев и сын артиста, телеведущий Михаил Ширвиндт сказали ТАСС, что у Александра Анатольевича и его жены легкая форма коронавируса, с которой обычно лечатся дома, но, учитывая их возраст, было решено подстраховаться.

Александр Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве. Весной он отметил двойной юбилей - 50 лет в Театре сатиры и 20 лет на посту художественного руководителя. Московский академический театр сатиры открыл сезон после снятия ограничений 15 сентября. Тогда Ширвиндт отмечал, что традиционный сбор труппы перед открытием сезона решили не проводить из-за коронавируса.