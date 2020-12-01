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СК намерен опросить более тысячи бывших узников нацистских концлагерей по делу о геноциде

Официальный представитель СК Светлана Петренко пояснила, что воспоминания очевидцев помогут следователям наиболее точно восстановить происходившее с целью документирования
© Артем Геодакян/ТАСС, архив

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет России планирует в рамках дела о геноциде опросить более 1 тыс. бывших узников фашистских концлагерей, проживающих в Волгоградской области. Об этом журналистам сообщила во вторник официальный представитель СК Светлана Петренко.

"В Следственном комитете РФ расследуется уголовное дело о геноциде, в рамках которого устанавливаются все обстоятельства преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками. Только на территории Волгоградской области проживает более 1 000 бывших узников концентрационных лагерей, которых необходимо опросить как свидетелей", - сообщила она.

Петренко пояснила, что воспоминания очевидцев помогут следователям наиболее точно восстановить происходившее с целью документирования. "Поэтому следователи хотели бы побеседовать с каждым, кто пережил те страшные события", - добавила Петренко.

Ранее "Новая газета" сообщила, что следователи СК начали вызывать на допросы пожилых людей, которые могли быть свидетелями фашистских преступлений во время Великой Отечественной войны, в том числе во время Сталинградской битвы.

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