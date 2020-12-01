В Самарской области медики получат выплаты за лечение пациентов с COVID-19 до 15 декабря

САМАРА, 1 декабря. /ТАСС/. Работающие с заразившимися ковидом медицинские работники Самарской области получат выплаты, утвержденные на федеральном уровне, до 15 декабря. Соответствующее поручение областному министерству здравоохранения дал глава региона Дмитрий Азаров на заседании рабочей группы по здравоохранению, сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

"По сообщению регионального Минздрава, первые выплаты медики получат 15-18 декабря. Дмитрий Азаров отметил, что в этом вопросе на счету каждый день и поручил [министру здравоохранения Самарской области] Армену Беняну ускорить работу с документацией, чтобы врачи, которые борются с инфекцией, получили выплаты в срок до 15 декабря", - говорится в сообщении пресс-службы.

Во время перехода на новую схему выплат медикам в регионе направят дополнительные средства на общую сумму 10 млрд рублей.

"Ознакомившись с методиками в новом постановлении, я увидел, что есть некоторые сложности, поэтому посчитал крайне важным поставить вопрос на федеральном уровне, чтобы в переходный период, когда мы только отлаживаем механизмы пересчета по новым правилам, были выделены дополнительные средства", - сказал глава региона. Он добавил, что из областного бюджета также могут быть направлены средства, их объем и порядок выплат будет определен в ближайшее время.

Выплаты будут рассчитываться в зависимости от количества смен, в которые медработник оказывал помощь заразившимся коронавирусом. Размер доплаты будет также зависеть от категории работника.