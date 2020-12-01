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Пандемия COVID-19

Вручение премии Федерации еврейских общин России "Скрипач на крыше" перенесли на 2021 год

Церемонию перенесли из-за пандемии коронавируса, сообщили в пресс-службе федерации

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Церемония вручения премии Федерации еврейских общин России (ФЕОР) "Скрипач на крыше" перенесена на 2021 год из-за пандемии коронавируса, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе федерации.

"Да, совершенно верно из-за пандемии наша церемония переносится на следующий год", - сказали ТАСС.

Премия "Скрипач на крыше", ранее носившая название "Человек года", учреждена в 2002 году. Символом награды стала статуэтка скрипача, созданная израильским скульптором Франком Мейслером. Это образ, говорящий о том, что, несмотря на любые жизненные обстоятельства, человек должен оставаться "скрипачом духа", быть на высоте и продолжать играть на своей скрипке, поясняли ранее в ФЕОР.

В прошлые годы лауреатами премии становились народный артист СССР Иосиф Кобзон, режиссер Петр Тодоровский, актер Владимир Машков, режиссер, художник-мультипликатор Юрий Норштейн, композитор Оскар Фельцман, детский врач Леонид Рошаль, главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер, бизнесмен Роман Абрамович, актер и режиссер Армен Джигарханян, лауреат Нобелевской премии по физике Жорес Алферов и другие.

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РоссияПандемия COVID-19
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