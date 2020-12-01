Свыше 27 тыс. беженцев вернулись в Нагорный Карабах

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Более 27 тыс. беженцев вернулись в Нагорный Карабах в сопровождении российских миротворцев, в том числе более 1,1 тыс. человек за последние сутки. Об этом сообщили во вторник в Минобороны РФ.

"1 декабря 2020 года российские миротворцы сопроводили очередные автобусы с беженцами, возвращающимися в Нагорный Карабах с территории Республики Армения. Автобусами из Еревана в Степанакерт сегодня доставлено 1 168 человек", - сказали в военном ведомстве.

По данным Минобороны, всего в Нагорный Карабах в места постоянного проживания вернулось более 27 тыс. беженцев.

9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Как сообщил российский лидер, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, а в регионе размещаются российские миротворцы.

По данным Минобороны РФ, основу контингента составили подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа. Российские наблюдательные посты выставлены вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Армению и Нагорный Карабах. Командование миротворческой операцией располагается в Степанакерте. Ведется круглосуточный мониторинг обстановки.