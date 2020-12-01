Почетный настоятель храма Ризоположения в Москве умер от осложнений при коронавирусе

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Почетный настоятель московского храма Ризоположения на Донской митрополит Иов (Тывонюк) умер от осложнений при коронавирусе в возрасте 82 лет. Об этом сообщается на сайте храма в среду.

"1 декабря 2020 года от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, на 83-м году жизни скончался митрополит Иов (Тывонюк), почетный настоятель храма Ризоположения на Донской г. Москвы", - говорится в сообщении.

Согласно информации на сайте, митрополит родился 6 ноября 1938 года в поселке Почаев Тернопольской области (Украина) в крестьянской семье. Окончил Одесскую духовную семинарию в 1965 году, а в 1969 году - Московскую духовную академию со степенью кандидата богословия. В 1968 году был пострижен в монашество с именем Иов. Являлся настоятелем Воскресенского храма Читы, затем - заведующим канцелярией Отдела внешних церковных сношений (ОВЦС) Московского патриархата.

В 1975 году рукоположен в епископа Зарайского, викария Московской епархии. Епископу Иову было поручено управление Патриаршими приходами в Канаде и временно в США. Через полтора года освобожден от управления патриаршими приходами в Канаде и США, назначен заместителем председателя ОВЦС и занимал эту должность до 1989 года.

С 1988 года - архиепископ Костромской и Галичский. С 1989 года - архиепископ Житомирский и Овручский. В 1994 году назначен архиепископом Одинцовским, викарием Московской епархии. 25 февраля 2000 года указом Святейшего Патриарха Алексия II возведен в сан митрополита. Решением Священного Синода от 22 марта 2011 года освобожден от управления Челябинской и Златоустовской епархией и отправлен на покой по состоянию здоровья.