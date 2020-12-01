В Мурманской области с 1 января начнут вручать подарки всем новорожденным

МУРМАНСК, 1 декабря. /ТАСС/. Подарки на рождение ребенка в Мурманской области начнут вручать матерям с 1 января 2021 года. Об этом сообщил глава региона Андрей Чибис, отвечая на вопросы мурманчан в онлайн-приемной партии "Единая Россия", мероприятие было приурочено ко дню рождения партии.

"Мы решение такое приняли, запускаем специальную программу, у нас с 1 января каждому ребенку, каждой роженице, маме будет вручаться специальный наш северный подарок, который будет полезен и уютен. Как раньше, 1 января мы вручали подарки тем, кто родился в новогоднюю ночь, теперь мы с этой традиции начнем и продолжим ее", - сказал Чибис, отметив, что эта программа включена в план приоритетных направлений развития региона.

Право на получение "Подарка новорожденному" будут иметь те семьи, в которых дети родились после 1 января 2021 года в Мурманской области. Подарочный набор на каждого ребенка родители или законные представители будут получать бесплатно в день выписки.

В ходе онлайн-приема к губернатору обратилась мурманская школьница с вопросом о проведении детских новогодних елок. Глава региона напомнил, что новогодние утренники в детских садах и школах разрешены только в рамках одной группы в детских садах или класса в школах, и без присутствия родителей. Губернаторские елки в очном формате проводиться не будут, но все ребята, которые в них должны были участвовать, получат подарки.